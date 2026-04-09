Informations pratiques

Langon

Immersion bien-être en nature de Racines en Canopées

Le pâtis vert Langon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 10:00:00

fin : 2026-08-13 12:30:00

Date(s) :

2026-08-13

Sortie en nature à Langon et alentours avec des propositions de respirations,méditations,activités sensorielles et créatives pour se détendre, aller à la rencontre du vivant en soi et autour de soi et vivre une parenthèse hors du temps accompagné-e-s par Armelle, guide de bien-être en nature certifiée LM Terra et labellisée qualité forestorium ® .

Le pâtis vert Langon 35660 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 75 67 62 08

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English :

L’événement Immersion bien-être en nature de Racines en Canopées Langon a été mis à jour le 2026-07-06 par OT PAYS DE REDON