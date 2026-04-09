Immersion bien-être en nature de Racines en Canopées Langon
jeudi 13 août 2026 · Langon
Informations pratiques
Langon
Immersion bien-être en nature de Racines en Canopées
Le pâtis vert Langon Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:00:00
fin : 2026-08-13 12:30:00
Date(s) :
2026-08-13
Sortie en nature à Langon et alentours avec des propositions de respirations,méditations,activités sensorielles et créatives pour se détendre, aller à la rencontre du vivant en soi et autour de soi et vivre une parenthèse hors du temps accompagné-e-s par Armelle, guide de bien-être en nature certifiée LM Terra et labellisée qualité forestorium ® .
Le pâtis vert Langon 35660 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 75 67 62 08
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English :
L’événement Immersion bien-être en nature de Racines en Canopées Langon a été mis à jour le 2026-07-06 par OT PAYS DE REDON
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