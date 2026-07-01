Immersion dans le monde judiciaire, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Immersion dans le monde judiciaire Samedi 19 septembre, 10h00 Tribunal judiciaire de Bordeaux Gironde

Nos salles d’audiences sont limitées à une trentaine de personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Le palais de justice vous ouvre ses portes !

Nous vous accueillons au tribunal judiciaire pour vous faire découvrir la justice à travers plusieurs activités pour tous les publics.

Au programme : découvrez tous les secrets du palais lors d’une visite guidée par le personnel (dont une visite en langue des signes), rencontrez des professionnels de justice (magistrat, greffier, avocat, juriste, notaire, commissaire de justice, forces de l’Ordre…) au forum des métiers, résolvez des énigmes judiciaires en jouant au Cluedo, assistez à un concours d’éloquence entre des élèves magistrats et des élèves avocats, vivez l’expérience d’un procés d’assises fictif, observez des objets conservés dans les scellés et prenez part à d’autres animations !

Sur le thème du patrimoine de la photographie : participez à un concours photo sur notre bâtiment emblématique et découvrez une exposition sur la construction du palais. Le gagnant du concours sera tiré au sort à la fin de la journée et recevra un prix.

Nous vous attendons nombreux !

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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux

#JEPMBX2026

Tribunal judiciaire de Bordeaux 30 rue des frères Bonie, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 47 33 90 00 http://www.justice.gouv.fr/ Œuvre architecturale contemporaine (1998), de l’architecte anglais Richard Rodgers, le palais de Justice est le lieu d’activité des magistrats, greffiers et fonctionnaires ainsi que des auxiliaires de justice de la juridiction judiciaire de premier degré.

Le palais de justice vous ouvre ses portes !

©DR