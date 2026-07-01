Immersion nocturne dans l’oeuvre d’Arcabas, Eglise St Paul de Meythet, Annecy

Informations pratiques

Immersion nocturne dans l’oeuvre d’Arcabas Vendredi 3 juillet, 20h30 Eglise St Paul de Meythet Haute-Savoie

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T20:30:00+02:00 – 2026-07-03T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-03T20:30:00+02:00 – 2026-07-03T23:00:00+02:00

Dans le narthex, exposition photos et lettres de l’artiste pendant son séjour à St Paul.

Dans la nef, 5 ateliers sont proposés au visiteur sur les 5 sens, la vue, l’ouie, le toucher, l’odorat, le gout avec une musique de circonstance pour qu’il s’approprie l’oeuvre autrement .

A la tribune, lieu où l’on embrasse l’oeuvre en face à face, François Garagnon, écrivain, éditeur local nous emmene dans une méditation sur la ressurection à partir de textes d’auteurs, poètes, théologiens…

Eglise St Paul de Meythet 12 Rue de l’aérodrome 74960 Annecy Annecy 74960 Meythet Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 50 22 02 38 »}]

Immersion nocturne dans l’oeuvre très lumineuse « d’Arcabas « dans la lumière du ressuscité » selon la spiritualité ignatienne.

paroisse st Luc