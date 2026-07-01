Rien à cacher !, Archives départementales de la Haute-Savoie, Annecy

Informations pratiques

Rien à cacher ! 19 et 20 septembre Archives départementales de la Haute-Savoie Haute-Savoie

Groupe limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Laissez-vous guider et découvrez le bâtiment et les missions des Archives départementales de la Haute-Savoie.

Cette visite inclus une présentation de documents en lien avec le patrimoine architectural du Département.

Durée : 75 minutes.

Archives départementales de la Haute-Savoie 37 bis, avenue de la Plaine, 74000 Annecy, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Annecy 74000 Annecy Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 33 20 80 http://www.archives.hautesavoie.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 50 33 20 80 »}, {« type »: « email », « value »: « archedep@hautesavoie.fr »}] Placées sous l’autorité du Président du Conseil départemental depuis la décentralisation de 1986, les Archives départementales de Haute-Savoie ont pour mission de collecter, conserver, classer, communiquer et valoriser les archives. En bus : depuis la gare, ligne 4 direction Campus arrêt Plaine-Novel. En voiture : l’entrée du parking se trouve rue de l’école normale.

Laissez-vous guider et découvrez le bâtiment et les missions des Archives départementales de la Haute-Savoie.

©Arch.dép.Haute-Savoie