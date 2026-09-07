Immersion sonore dans l’église Saint-Pierre de Lasalle, Place Jean Gazaix, Lasalle
samedi 19 septembre 2026 · Place Jean Gazaix · Lasalle
Informations pratiques
Immersion sonore dans l’église Saint-Pierre de Lasalle 19 et 20 septembre Place Jean Gazaix Gard
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Une illustration sonore consacrée aux patrimoines en péril, pour sensibiliser le public à la fragilité de ces lieux et à l’importance de leur préservation.
Place Jean Gazaix Lasalle 30460 Lasalle 30460 Gard Occitanie 0681509411 Cette église de style néoclassique, a été construite avec les pierres issues de la démolition de l’ancien temple, à la suite des guerres de Religion. Elle abrite également des fresques qui enrichissent son décor intérieur et témoignent de son histoire. Parking à 30 m
illustration sonore des patrimoines en périls
©tarlat