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Immersion sonore dans l’église Saint-Pierre de Lasalle, Place Jean Gazaix, Lasalle

samedi 19 septembre 2026 · Place Jean Gazaix · Lasalle

Immersion sonore dans l’église Saint-Pierre de Lasalle, Place Jean Gazaix, Lasalle

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place Jean Gazaix
Adresse
Lasalle 30460
Ville
30460 Lasalle
Département
Gard
Tarif
Gratuit.

Immersion sonore dans l’église Saint-Pierre de Lasalle 19 et 20 septembre Place Jean Gazaix Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une illustration sonore consacrée aux patrimoines en péril, pour sensibiliser le public à la fragilité de ces lieux et à l’importance de leur préservation.

Place Jean Gazaix Lasalle 30460 Lasalle 30460 Gard Occitanie 0681509411 Cette église de style néoclassique, a été construite avec les pierres issues de la démolition de l’ancien temple, à la suite des guerres de Religion. Elle abrite également des fresques qui enrichissent son décor intérieur et témoignent de son histoire. Parking à 30 m
illustration sonore des patrimoines en périls

©tarlat

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