Immersion sonore dans l’église Saint-Pierre de Lasalle, Place Jean Gazaix, Lasalle

Informations pratiques

Immersion sonore dans l’église Saint-Pierre de Lasalle 19 et 20 septembre Place Jean Gazaix Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une illustration sonore consacrée aux patrimoines en péril, pour sensibiliser le public à la fragilité de ces lieux et à l’importance de leur préservation.

Place Jean Gazaix Lasalle 30460 Lasalle 30460 Gard Occitanie 0681509411 Cette église de style néoclassique, a été construite avec les pierres issues de la démolition de l’ancien temple, à la suite des guerres de Religion. Elle abrite également des fresques qui enrichissent son décor intérieur et témoignent de son histoire. Parking à 30 m

illustration sonore des patrimoines en périls

©tarlat