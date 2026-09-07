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Petit circuit pédestre dans le village et découverte d’énigmes, Place Jean Gazaix, Lasalle

samedi 19 septembre 2026 · Place Jean Gazaix · Lasalle

Petit circuit pédestre dans le village et découverte d’énigmes, Place Jean Gazaix, Lasalle

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place Jean Gazaix
Adresse
Lasalle 30460
Ville
30460 Lasalle
Département
Gard
Tarif
Gratuit.

Petit circuit pédestre dans le village et découverte d’énigmes 19 et 20 septembre Place Jean Gazaix Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Partez à la découverte d’énigmes savantes et drôlatiques autour de la vie du village et de ses monuments.

Place Jean Gazaix Lasalle 30460 Lasalle 30460 Gard Occitanie 0681509411 Cette église de style néoclassique, a été construite avec les pierres issues de la démolition de l’ancien temple, à la suite des guerres de Religion. Elle abrite également des fresques qui enrichissent son décor intérieur et témoignent de son histoire. Parking à 30 m
Partez à la découverte d’énigmes savantes et drôlatiques autour de la vie du village et de ses monuments.

©marc bremond

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