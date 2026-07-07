Imminentes Ferrières Martigues

Informations pratiques

Martigues

Imminentes

Vendredi 8 janvier 2027 de 20h30 à 21h30. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-08 20:30:00

fin : 2027-01-08 21:30:00

Date(s) :

2027-01-08

Codirectrice de l’Agora, Cité Internationale de la Danse Montpellier Danse + CCN Occitanie, Jann Gallois est une chorégraphe autodidacte dont l’écriture chorégraphique singulière est nourrie d’une technique hip-hop incontestablement contemporaine.

Elle compose ici un sextette vibrant où les corps, unis dans une synergie, tissent une danse hypnotique et transcendante.



Dans ce rituel d’un genre nouveau, la douceur devient force et la lenteur, un cri. Les interprètes, par leurs singularités et leur solidarité, nous rappellent que sous les conflits et les désordres, une énergie commune nous anime, immuable et universelle. Contre la destruction, la haine, la violence du présent, la chorégraphe Jann Gallois entend nous rappeler qu’un autre chemin est possible. Imminentes pose l’alternative comme un débordement, une marée pénétrante portée par six femmes souveraines, sorcières, déesses, nymphes qui élèvent leurs murmures tels des mugissements. Imminentes nous entraîne, comme une vague chorégraphique réparatrice, dans le sillage de ces douces guerrières débordantes de vie.



Imminentes est un cri de ralliement au cœur de la tempête, une œuvre qui infuse encore dans l’esprit après la fermeture du rideau. La Croix .

Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Co-director of Agora, Cité Internationale de la Danse Montpellier Danse + CCN Occitanie, Jann Gallois is a self-taught choreographer whose unique choreographic writing is nourished by an undeniably contemporary hip-hop technique.

L’événement Imminentes Martigues a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de Martigues