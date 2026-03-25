Impact – la biodiversité en question Espace des sciences – Salles d’exposition Rennes
Impact – la biodiversité en question Espace des sciences – Salles d’exposition Rennes mardi 31 mars 2026.
Impact – la biodiversité en question Espace des sciences – Salles d’exposition Rennes 31 mars – 30 août Ille-et-Vilaine
Payant
Plus d’1 million d’espèces animales et végétales sont en danger d’extinction… Mais savez-vous que nous dépendons tous de cette biodiversité ?
Pourquoi de nombreuses espèces vivantes disparaissent-elles ? En quoi la crise actuelle de la biodiversité est-elle différente des précédentes ? Quel impact avons-nous sur notre environnement ?
A l’aide de nombreuses maquettes, multimédias et vidéos, l’exposition permet de redécouvrir l’importance de la biodiversité dans nos vies et l’influence que l’Homme exerce sur elle.
A partir de 8 ans
Le billet permet de visiter également l’exposition « Incroyable Cerveau ».
**Période scolaire**
Du mardi au vendredi : visite en continu de 12h à 19h
Samedi et dimanche : séances* à 14h30 et 16h45
**Vacances scolaires** (uniquement en zone B)
Du mardi au vendredi : séances* à 10h, 12h15, 14h30 et 16h45
Samedi et dimanche : séances* à 14h30 et 16h45
_* Séances de deux heures_
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-31T12:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-30T18:45:00.000+02:00
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https://billetterie.leschampslibres.fr/fr-FR/billetterie
Espace des sciences – Salles d’exposition Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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