Impact – la biodiversité en question Espace des sciences – Salles d’exposition Rennes 31 mars – 30 août Ille-et-Vilaine

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Plus d’1 million d’espèces animales et végétales sont en danger d’extinction… Mais savez-vous que nous dépendons tous de cette biodiversité ?

Pourquoi de nombreuses espèces vivantes disparaissent-elles ? En quoi la crise actuelle de la biodiversité est-elle différente des précédentes ? Quel impact avons-nous sur notre environnement ?

A l’aide de nombreuses maquettes, multimédias et vidéos, l’exposition permet de redécouvrir l’importance de la biodiversité dans nos vies et l’influence que l’Homme exerce sur elle.

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​A partir de 8 ans

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Le billet permet de visiter également l’exposition « Incroyable Cerveau ».

**Période scolaire**

Du mardi au vendredi : visite en continu de 12h à 19h

Samedi et dimanche : séances* à 14h30 et 16h45

**Vacances scolaires** (uniquement en zone B)

Du mardi au vendredi : séances* à 10h, 12h15, 14h30 et 16h45

Samedi et dimanche : séances* à 14h30 et 16h45

_* Séances de deux heures_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-31T12:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-30T18:45:00.000+02:00

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https://billetterie.leschampslibres.fr/fr-FR/billetterie

Espace des sciences – Salles d’exposition Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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