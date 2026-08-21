IMPACT : le tour de France des solutions RSE, Forum de Luz-Saint-Sauveur, Luz-Saint-Sauveur

Informations pratiques

IMPACT : le tour de France des solutions RSE Mardi 29 septembre, 09h00 Forum de Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-29T09:00:00+02:00 – 2026-09-29T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-29T09:00:00+02:00 – 2026-09-29T19:00:00+02:00

Après le succès de ses précédentes étapes en région, la Fédération Cinov poursuit le déploiement d’IMPACT, son événement dédié à la Responsabilité Sociétale des Entreprises, au cœur des territoires.

Pour cette nouvelle étape en Occitanie, organisée avec la fédération régionale Cinov Midi-Pyrénées et la French Tech Pyrénées Adour, nous vous donnons rendez-vous le mardi 29 septembre, au Forum de Luz-Saint-Sauveur, dans les Hautes-Pyrénées, pour une journée d’échanges, de retours d’expérience, d’ateliers concrets et de rencontres entre acteurs économiques engagés.

Une journée pour comprendre comment faire de la RSE un véritable levier de performance, d’attractivité territoriale et de transformation durable.

Au programme :

– Comprendre les fondamentaux de la RSE et ses liens avec la performance économique

– Passer de l’intention à l’action grâce à des outils concrets : feuille de route RSE, raison d’être,

– Découvrir des retours d’expérience d’entreprises et d’acteurs du territoire engagés dans des démarches RSE

– Identifier les leviers pour mettre en place une politique RSE adaptée aux enjeux de son organisation

– Participer à des ateliers thématiques sur les marchés publics responsables, sur des outils d’autoévaluation en lien avec l’éco-conception, l’économie de la fonctionnalité, l’écologie industrielle territoriale ou encore sur un atelier d’intelligence collective pour positionner la RSE comme moteur d’attractivité économique territoriale

– Rencontrer des entreprises de la French Tech Pyrénées Adour développant des solutions RSE.

La journée se clôturera par une restitution en plénière, suivie d’un mot de conclusion et d’un cocktail de fin

Forum de Luz-Saint-Sauveur Place du 8 mai Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/impact-le-tour-de-france-des-solutions-rse-4-a-luz-saint-sauveur »}]

Événement La French Tech