Spectacle Exit ! LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Luz-Saint-Sauveur

Spectacle Exit !

LUZ-SAINT-SAUVEUR Avenue de Saint Sauveur Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 18:00:00

fin : 2026-08-25 19:00:00

Date(s) :

2026-08-25

Une journée magique et spectaculaire à vivre en famille.

La compagnie Circ’Onirico présente EXIT, un spectacle déjà joué de Paris à Berlin et qui promet d’émerveiller petits et grands !

Attachant, drôle et poétique, ce spectacle mêle acrobatie aérienne, magie, jonglage et pantomime dans un univers visuel plein de surprises et d’émotions. Un véritable voyage artistique où l’humour, la performance et l’imaginaire se rencontrent pour faire rêver toute la famille.

Tout au long de cette journée festive, spectacles, magie, clowns, ateliers et animations viendront rythmer les rencontres et les découvertes dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Une parenthèse pleine de poésie, de rires et de bonne humeur pour partager ensemble un moment inoubliable !

> Tout public. .

LUZ-SAINT-SAUVEUR Avenue de Saint Sauveur Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 30 30 bonjour@luz-tourisme.com

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English :

A magical, spectacular day out for all the family.

The Circ’Onirico company presents EXIT, a show already performed from Paris to Berlin, which promises to amaze young and old alike!

Engaging, funny and poetic, this show combines aerial acrobatics, magic, juggling and pantomime in a visual universe full of surprises and emotions. A veritable artistic voyage where humor, performance and imagination come together to make the whole family dream.

Throughout this festive day, shows, magic, clowns, workshops and entertainment will punctuate the encounters and discoveries in a warm and friendly atmosphere.

An interlude full of poetry, laughter and good humor to share an unforgettable moment together!

L’événement Spectacle Exit ! Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-03 par OT de Luz St Sauveur|CDT65