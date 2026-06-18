Concours de pétanque Boulodrome Luz-Saint-Sauveur
Concours de pétanque Boulodrome Luz-Saint-Sauveur mercredi 12 août 2026.
Luz-Saint-Sauveur
Concours de pétanque
Boulodrome Avenue de Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 20:30:00
fin : 2026-08-12 00:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Ouvert aux non licenciés.
> 6€ par doublette.
> Buvette sur place. .
Boulodrome Avenue de Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 37 30 75 54
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English :
Open to non-members.
L’événement Concours de pétanque Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-12 par OT de Luz St Sauveur|CDT65
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