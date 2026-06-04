Momes en livres LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Luz-Saint-Sauveur

Momes en livres

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Offrez à vos enfants un voyage au cœur de l’imaginaire avec les Lectures du mercredi.

Lire aux enfants dès leur plus jeune âge présente de nombreux avantages pour leur développement cognitif, émotionnel et social. Les livres favorisent l’acquisition du langage, stimulent l’imagination et renforcent les liens affectifs.

Andréa, animatrice de la médiathèque vous propose un doux moment de lecture pour les plus jeunes de 3 à 6 ans, au cœur de l’espace qui leur est dédié. C’est un véritable instant d’émerveillement et d’imagination !

> Offert par la Maison du Parc national et de la vallée.

> Enfants de 3 à 6 ans.

> Tous les mercredis des vacances. .

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38 maisonvallee@luz.org

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English :

Take your children on a journey of the imagination with Wednesday Readings.

Reading to children from an early age has many benefits for their cognitive, emotional and social development. Books foster language acquisition, stimulate the imagination and strengthen emotional bonds.

Andréa, a member of the media library’s staff, offers a gentle reading experience for youngsters aged 3 to 6, in the heart of the area dedicated to them. It’s a real moment of wonder and imagination!

L’événement Momes en livres Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Luz St Sauveur|CDT65