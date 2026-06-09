Luz-Saint-Sauveur

Mercredi artistique Prise de terre

Parc de la mairie LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Entre maladresse et précision, deux corps façonnent l’argile comme on façonne un monde fragile, vivant, en perpétuelle métamorphose.

L’un est grand et maladroit, l’autre est précis et droit, on les surnomme bambou et frêne. Inspiré des mouvements des potiers passés au crible du théâtre gestuel, ce duo burlesque modèle des marionnettes d’argile. De cet artisanat naissent les figures d’un bestiaire fantastique où l’homme et la Terre se mêlent et se démêlent, se forment et se déforment jusqu’à la rupture.Ce théâtre de matière interroge avec poésie la résilience de la Terre et le rapport qu’entretient l’homme avec celle-ci.

> Offert dans le cadre des Mercredis Artistiques .

> Tout public dès 6 ans.

> En cas de mauvais temps, repli en salle de spectacle de la Maison. .

Parc de la mairie LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38 maisonvallee@luz.org

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English :

Between clumsiness and precision, two bodies shape clay as one shapes a world: fragile, alive, in perpetual metamorphosis.

One is tall and clumsy, the other precise and upright, nicknamed bamboo and ash. Inspired by the movements of potters, this burlesque duo models clay puppets. The result is a fantastical bestiary in which man and Earth mingle and untangle, form and deform to the breaking point. This theater of matter poetically questions the resilience of the Earth and man’s relationship with it.

L’événement Mercredi artistique Prise de terre Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Luz St Sauveur|CDT65