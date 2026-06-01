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Concert Dubbledoors Route de Gavarnie Luz-Saint-Sauveur

Concert Dubbledoors Route de Gavarnie Luz-Saint-Sauveur mardi 11 août 2026.

Lieu : Route de Gavarnie

Adresse : LUZ-SAINT-SAUVEUR

Ville : 65120 Luz-Saint-Sauveur

Département : Hautes-Pyrénées

Début : mardi 11 août 2026

Fin : mardi 11 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Luz-Saint-Sauveur

Concert Dubbledoors

Route de Gavarnie LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 19:00:00
fin : 2026-08-11 21:00:00

Date(s) :
2026-08-11

Viens profiter d’un concert dans une atmosphère conviviale et détendue, idéale pour partager un bon moment et faire de belles découvertes musicales.

Installe-toi le temps d’une soirée et laisse-toi porter par la musique live autour d’un repas à menu unique, dans une ambiance chaleureuse et authentique au cœur de la vallée.

Pense à réserver ton repas pour garantir ta place et profiter pleinement de la soirée.

> Concert gratuit.
> Tout public.
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Route de Gavarnie LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 80 60 

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English :

Come and enjoy a concert in a friendly, relaxed atmosphere, ideal for sharing a good time and making musical discoveries.

Settle in for an evening and let the live music carry you away, as you dine on a unique menu in a warm, authentic atmosphere in the heart of the valley.

Remember to reserve your meal to guarantee your place and enjoy the evening to the full.

> Free concert.
> Open to all.

L’événement Concert Dubbledoors Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-01 par OT de Luz St Sauveur|CDT65

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