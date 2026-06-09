Spectacle randonnée Monique sur les crêtes LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Luz-Saint-Sauveur

Spectacle randonnée Monique sur les crêtes

LUZ-SAINT-SAUVEUR Fontaine Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 14:30:00

fin : 2026-08-24 15:30:00

Date(s) :

2026-08-24

Un spectacle-randonnée entre théâtre, nature et émotions.

Prépare-toi à vivre une expérience originale où le théâtre sort des salles pour prendre un grand bol d’air !

Avec Belle Pagaille, Monique sur les crêtes t’invite à suivre une randonnée-spectacle immersive au cœur de la nature. Au fil du chemin, les paysages deviennent décor, les sentiers deviennent scène, et l’histoire se dévoile pas à pas dans une aventure aussi drôle que touchante.

À travers le personnage de Monique, la compagnie aborde avec tendresse, humour et humanité les thèmes du temps qui passe, de la vieillesse et du regard porté sur la vie. Une création sensible et décalée, portée par une vraie proximité avec le public et l’environnement qui l’entoure.

Entre marche, théâtre et moments suspendus, Monique sur les crêtes propose une parenthèse artistique hors du commun, à vivre ensemble au rythme de la nature.

> Tout public. .

LUZ-SAINT-SAUVEUR Fontaine Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 30 30 bonjour@luz-tourisme.com

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English :

A touring show combining theater, nature and emotion.

Get ready for an original experience where theater leaves the stage to take a breath of fresh air!

With Belle Pagaille, Monique sur les crêtes invites you to follow an immersive show-hike into the heart of nature. Along the way, landscapes become scenery, paths become stages, and the story unfolds step by step in an adventure as funny as it is moving.

Through the character of Monique, the company tackles with tenderness, humor and humanity the themes of the passage of time, old age and the way we look at life. This is a sensitive, offbeat creation, driven by a real closeness with the audience and the environment that surrounds it.

A mix of walking, theater and suspended moments, Monique sur les crêtes offers an extraordinary artistic interlude, to be experienced together at the rhythm of nature.

L’événement Spectacle randonnée Monique sur les crêtes Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-01 par OT de Luz St Sauveur|CDT65