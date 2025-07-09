Imperial Show | Le Plus Prestigieux des Cirques de Noël Margny-lès-Compiègne

Informations pratiques

Margny-lès-Compiègne

Imperial Show | Le Plus Prestigieux des Cirques de Noël

2 rue Jean Mermoz Margny-lès-Compiègne Oise

Tarif : 22.9 – 22.9 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-12 2026-12-16

IMPERIAL SHOW organise le plus prestigieux des Cirques de Noël.

Un spectacle féerique où la magie de Noël illumine chaque instant.

Sous le chapiteau, un univers merveilleux prend vie entre lumières scintillantes, costumes étincelants, musiques envoûtantes et numéros spectaculaires, pour transporter petits et grands dans un monde de rêve et d’émerveillement.

Comme un conte vivant, chaque représentation invite le public à vivre un voyage hors du temps, où la poésie du cirque se mêle à la féerie des fêtes.

Un moment rare et enchanteur, pensé pour faire briller les yeux et réchauffer les cœurs.

INFOS

SÉANCES DE CIRQUE

– Samedi 12/12 14h , 17h et 20h

– Dimanche 13/12 10h, 13h30 et 16h30

– Mercredi 16/12 14h et 17h

IMPERIAL SHOW organise le plus prestigieux des Cirques de Noël.

Un spectacle féerique où la magie de Noël illumine chaque instant.

Sous le chapiteau, un univers merveilleux prend vie entre lumières scintillantes, costumes étincelants, musiques envoûtantes et numéros spectaculaires, pour transporter petits et grands dans un monde de rêve et d’émerveillement.

Comme un conte vivant, chaque représentation invite le public à vivre un voyage hors du temps, où la poésie du cirque se mêle à la féerie des fêtes.

Un moment rare et enchanteur, pensé pour faire briller les yeux et réchauffer les cœurs.

INFOS

SÉANCES DE CIRQUE

– Samedi 12/12 14h , 17h et 20h

– Dimanche 13/12 10h, 13h30 et 16h30

– Mercredi 16/12 14h et 17h .

2 rue Jean Mermoz Margny-lès-Compiègne 60280 Oise Hauts-de-France +33 3 44 30 13 80 contact@letigre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

IMPERIAL SHOW presents the most prestigious Christmas circus.

A magical show where the magic of Christmas lights up every moment.

Under the big top, a wondrous universe comes to life amid twinkling lights, dazzling costumes, enchanting music, and spectacular acts, transporting young and old alike to a world of dreams and wonder.

Like a living fairy tale, each performance invites the audience to embark on a timeless journey, where the poetry of the circus blends with the magic of the holidays.

A rare and enchanting moment, designed to make eyes sparkle and warm hearts.

INFO:

CIRCUS PERFORMANCES:

? Saturday, December 12: 2:00 PM, 5:00 PM, and 8:00 PM

? Sunday, December 13: 10:00 a.m., 1:30 p.m., and 4:30 p.m.

? Wednesday, December 16: 2:00 p.m. and 5:00 p.m.

L’événement Imperial Show | Le Plus Prestigieux des Cirques de Noël Margny-lès-Compiègne a été mis à jour le 2025-07-09 par Compiègne Pierrefonds Tourisme