La Foire Expo | 12ème édition Margny-lès-Compiègne

Informations pratiques

Margny-lès-Compiègne

La Foire Expo | 12ème édition

2 rue Jean Mermoz Margny-lès-Compiègne Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 10:00:00

fin : 2026-10-03 19:00:00

Date(s) :

2026-10-02 2026-10-04

La Foire Expo du Compiégnois revient pour sa 12ème Édition, du Vendredi 2 au Dimanche 4 Octobre 2026.

Retrouvez au Tigre plus d’une centaine d’exposants professionnels prêts à vous faire découvrir leur passion.

10 000m² d’exposition en intérieur et en extérieur , pour tous les goûts et toutes les bourses !

Pendant 3 jours, venez rencontrer nos exposants répartis selon 5 univers

◉ Habitat / Deco / Jardin

◉ Automobile / Mobilité

◉ Gastronomie / Restauration

◉ Artisanat / Produits malins

◉ Animations / Loisirs

OUVERTURE AU PUBLIC

Vendredi 10h à 19h

Samedi 10h à 19h

Dimanche 10h à 18h

La Foire Expo du Compiégnois revient pour sa 12ème Édition, du Vendredi 2 au Dimanche 4 Octobre 2026.

Retrouvez au Tigre plus d’une centaine d’exposants professionnels prêts à vous faire découvrir leur passion.

10 000m² d’exposition en intérieur et en extérieur , pour tous les goûts et toutes les bourses !

Pendant 3 jours, venez rencontrer nos exposants répartis selon 5 univers

◉ Habitat / Deco / Jardin

◉ Automobile / Mobilité

◉ Gastronomie / Restauration

◉ Artisanat / Produits malins

◉ Animations / Loisirs

OUVERTURE AU PUBLIC

Vendredi 10h à 19h

Samedi 10h à 19h

Dimanche 10h à 18h .

2 rue Jean Mermoz Margny-lès-Compiègne 60280 Oise Hauts-de-France +33 3 44 30 13 80 contact@letigre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Compi%E9gnois Expo Fair returns for its 12%E8th edition, from Friday, October 2, to Sunday, October 4, 2026.

Come to Le Tigre to discover more than a hundred professional exhibitors ready to share their passion with you.

10,000 m² of indoor and outdoor exhibition space, with something for every taste and budget!

Over the course of three days, come meet our exhibitors, organized into five categories:

? Home / Decor / Garden

? Automotive / Mobility

? Gastronomy / Dining

? Crafts / Innovative Products

? Entertainment / Leisure

OPEN TO THE PUBLIC:

Friday: 10 a.m. 7 p.m.

Saturday: 10 a.m. 7 p.m.

Sunday: 10 a.m. 6 p.m.

L’événement La Foire Expo | 12ème édition Margny-lès-Compiègne a été mis à jour le 2026-07-23 par Compiègne Pierrefonds Tourisme