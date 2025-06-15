La Foire Expo | 12ème édition Margny-lès-Compiègne
vendredi 2 octobre 2026 · Margny-lès-Compiègne
Informations pratiques
Margny-lès-Compiègne
La Foire Expo | 12ème édition
2 rue Jean Mermoz Margny-lès-Compiègne Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 10:00:00
fin : 2026-10-03 19:00:00
Date(s) :
2026-10-02 2026-10-04
La Foire Expo du Compiégnois revient pour sa 12ème Édition, du Vendredi 2 au Dimanche 4 Octobre 2026.
Retrouvez au Tigre plus d’une centaine d’exposants professionnels prêts à vous faire découvrir leur passion.
10 000m² d’exposition en intérieur et en extérieur , pour tous les goûts et toutes les bourses !
Pendant 3 jours, venez rencontrer nos exposants répartis selon 5 univers
◉ Habitat / Deco / Jardin
◉ Automobile / Mobilité
◉ Gastronomie / Restauration
◉ Artisanat / Produits malins
◉ Animations / Loisirs
OUVERTURE AU PUBLIC
Vendredi 10h à 19h
Samedi 10h à 19h
Dimanche 10h à 18h
La Foire Expo du Compiégnois revient pour sa 12ème Édition, du Vendredi 2 au Dimanche 4 Octobre 2026.
Retrouvez au Tigre plus d’une centaine d’exposants professionnels prêts à vous faire découvrir leur passion.
10 000m² d’exposition en intérieur et en extérieur , pour tous les goûts et toutes les bourses !
Pendant 3 jours, venez rencontrer nos exposants répartis selon 5 univers
◉ Habitat / Deco / Jardin
◉ Automobile / Mobilité
◉ Gastronomie / Restauration
◉ Artisanat / Produits malins
◉ Animations / Loisirs
OUVERTURE AU PUBLIC
Vendredi 10h à 19h
Samedi 10h à 19h
Dimanche 10h à 18h .
2 rue Jean Mermoz Margny-lès-Compiègne 60280 Oise Hauts-de-France +33 3 44 30 13 80 contact@letigre.fr
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English :
The Compi%E9gnois Expo Fair returns for its 12%E8th edition, from Friday, October 2, to Sunday, October 4, 2026.
Come to Le Tigre to discover more than a hundred professional exhibitors ready to share their passion with you.
10,000 m² of indoor and outdoor exhibition space, with something for every taste and budget!
Over the course of three days, come meet our exhibitors, organized into five categories:
? Home / Decor / Garden
? Automotive / Mobility
? Gastronomy / Dining
? Crafts / Innovative Products
? Entertainment / Leisure
OPEN TO THE PUBLIC:
Friday: 10 a.m. 7 p.m.
Saturday: 10 a.m. 7 p.m.
Sunday: 10 a.m. 6 p.m.
L’événement La Foire Expo | 12ème édition Margny-lès-Compiègne a été mis à jour le 2026-07-23 par Compiègne Pierrefonds Tourisme
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