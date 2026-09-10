UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Laurent-de-Neste

Impression 3D résine, stéréolithographie… SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

jeudi 3 décembre 2026 · SAINT-LAURENT-DE-NESTE · Saint-Laurent-de-Neste

Informations pratiques

Début
jeudi 3 décembre 2026
Fin
jeudi 3 décembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Adresse
Fablab Sapiens
Ville
65150 Saint-Laurent-de-Neste
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Saint-Laurent-de-Neste

Impression 3D résine, stéréolithographie…

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-03 17:00:00
fin : 2026-12-03 19:00:00

Date(s) :
2026-12-03

Tarif gratuit, réservé aux adhérents du Fablab (35 €/an)
  .

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 50 16 08  fablab@neste-barousse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cost: Free, reserved for Fablab members (35 ?/year)

L’événement Impression 3D résine, stéréolithographie… Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-08-24 par OT de Neste-Barousse|CDT65

À voir aussi à Saint-Laurent-de-Neste (Hautes-Pyrénées)