UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes99vues

IMPRO 100 NOMS BY LA POULE – CHICKEN RING Théâtre 100 Noms Nantes

mardi 27 octobre 2026 · Théâtre 100 Noms · Nantes

IMPRO 100 NOMS BY LA POULE – CHICKEN RING Théâtre 100 Noms Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 27 octobre 2026
Fin
mardi 27 octobre 2026
Heure de début
20:15
Lieu
Théâtre 100 Noms
Adresse
21 Quai des Antilles, 44200 NANTES
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
14 € à 26 €

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-27 20:15 – 22:15
Gratuit : non 14 € à 26 € Tout public 

Venez assister à une bataille théâtrale d’improvisation ! Deux équipes se retrouvent sur le ring pour rivaliser d’imagination et créer en direct live des histoires improvisées sous la houlette d’un arbitre impitoyable. Coup de la corde à songes, envolées lyriques, cris du public, costumes hauts en couleur, tous les coups d’amour et autres coups de je t’aime sont permis. Attention aux prises de becs, ca va se voler dans les plumes !

Théâtre 100 Noms Nantes 44200
https://billetterie-theatre100noms.mapado.com/event/733996-impro-100-noms-by-la-poule-chicken-ring


Afficher la carte du lieu Théâtre 100 Noms et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)