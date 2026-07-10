IMPRO 100 NOMS BY LA POULE – CHICKEN RING Théâtre 100 Noms Nantes
mardi 27 octobre 2026 · Théâtre 100 Noms · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-27 20:15 – 22:15
Gratuit : non 14 € à 26 € Tout public
Venez assister à une bataille théâtrale d’improvisation ! Deux équipes se retrouvent sur le ring pour rivaliser d’imagination et créer en direct live des histoires improvisées sous la houlette d’un arbitre impitoyable. Coup de la corde à songes, envolées lyriques, cris du public, costumes hauts en couleur, tous les coups d’amour et autres coups de je t’aime sont permis. Attention aux prises de becs, ca va se voler dans les plumes !
Théâtre 100 Noms Nantes 44200
https://billetterie-theatre100noms.mapado.com/event/733996-impro-100-noms-by-la-poule-chicken-ring
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