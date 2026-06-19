Impro Bar avec Les Barjots Zone commerciale Capvern Capvern
Impro Bar avec Les Barjots Zone commerciale Capvern Capvern jeudi 25 juin 2026.
Capvern
Impro Bar avec Les Barjots
Zone commerciale Capvern CAPVERN Capvern Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 19:00:00
fin : 2026-06-25 23:00:00
Date(s) :
2026-06-25
Préparez-vous à une soirée totalement déjantée avec Les Barjots !
Une scène, aucun texte, aucune répétition…
Vos idées deviennent le spectacle ! Les comédiens improvisent en direct sous vos yeux ! Fous rires garantis du début à la fin !
Renseignements et réservations au 06 95 96 53 45.
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Zone commerciale Capvern CAPVERN Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 96 24
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English :
Get ready for a totally wild night with Les Barjots!
One stage, no script, no rehearsals…
Your ideas become the show! The actors improvise live right before your eyes! Laughter guaranteed from start to finish!
For information and reservations, call 06 95 96 53 45.
L’événement Impro Bar avec Les Barjots Capvern a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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