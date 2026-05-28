Soirée guinguette Au restaurant du Garden & City Capvern
Soirée guinguette Au restaurant du Garden & City Capvern jeudi 25 juin 2026.
Capvern
Soirée guinguette
Au restaurant du Garden & City 705 route du Laca Capvern Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
Ambiance guinguette à la Trattoria Del Laca !
Tous les jeudis soirs, profitez d’une soirée dansante placée sous le signe de la musique, du partage et de la bonne humeur.
Menu à 25 € comprenant apéritif au choix (punch ou sangria), entrée, plat, dessert et café.
Réservation obligatoire avant le lundi à 18h au 05 81 50 40 05.
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Au restaurant du Garden & City 705 route du Laca Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 81 50 40 05
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English :
Guinguette atmosphere at Trattoria Del Laca!
Every Thursday evening, enjoy an evening of dancing, music, sharing and fun.
Menu at 25? including: aperitif of your choice (punch or sangria), starter, main course, dessert and coffee.
Reservations required by 6pm Monday: 05 81 50 40 05.
L’événement Soirée guinguette Capvern a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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