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Soirée cubaine CAPVERN Capvern

Soirée cubaine CAPVERN Capvern vendredi 26 juin 2026.

Lieu : CAPVERN

Adresse : Au Restaurant Festif La Siesta

Ville : 65130 Capvern

Département : Hautes-Pyrénées

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Capvern

Soirée cubaine

CAPVERN Au Restaurant Festif La Siesta Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-26 23:00:00

Date(s) :
2026-06-26

Préparez-vous à une nuit 100% cubaine !
Un véritable plat cubain à 15€ uniquement sur réservation. Un voyage culinaire qui respire les Caraïbes.
Concert cubain avec Código Habana au programme cours de salsa et soirée bachata et salsa
Réservation au 06 95 96 53 45
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CAPVERN Au Restaurant Festif La Siesta Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 96 24 

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English :

Get ready for a 100% Cuban night!
A genuine Cuban dish at 15? by reservation only. A culinary voyage that exudes the Caribbean.
Cuban concert with Código Habana, salsa classes and bachata and salsa evening
Reservations on 06 95 96 53 45

L’événement Soirée cubaine Capvern a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65

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