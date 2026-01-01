Soirée Disco Moules Zone commerciale Capvern Capvern

Soirée Disco Moules

Capvern Hautes-Pyrénées

Début : 2026-01-31 19:30:00

fin : 2026-01-31 23:00:00

2026-01-31

Vous aimez les moules ? Vous aimez le disco ? Vous aimerez le DISCO MOULES !

Savourez 1 kg de moules bouchot calibrées, accompagnées de frites maison

Soirée animée par Djette FANNY, aux sons Génération 80 pour une ambiance 100% festive !

Pourquoi réserver ? Parce que nos moules sont triées sur le volet et cuisinées dans une délicieuse sauce maison préparée par la cheffe en nombre limité.

Renseignements et réservations au 06 95 96 53 45

Zone commerciale Capvern CAPVERN Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 96 24

English :

Do you like mussels? You like disco? You’ll love DISCO MOULES!

Enjoy 1 kg of calibrated Bouchot mussels, served with home fries

DJette FANNY entertains you with 80s sounds for a 100% party atmosphere!

Why make a reservation? Because our mussels are hand-picked and cooked in a delicious homemade sauce prepared by our chef in limited numbers.

Information and reservations on 06 95 96 53 45

