Soirée antillaise CAPVERN Capvern
Soirée antillaise CAPVERN Capvern vendredi 19 juin 2026.
Capvern
Soirée antillaise
CAPVERN Au Restaurant Festif La Siesta Capvern Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19 23:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Préparez-vous à une nuit antillaise avec DJ JKA 971 ! Shatta, Dance, Zouk et Kompa …
Réservation au 06 95 96 53 45
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CAPVERN Au Restaurant Festif La Siesta Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 96 24
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English :
Get ready for a Caribbean night with DJ JKA 971! Shatta, Dance, Zouk and Kompa …
Book on 06 95 96 53 45
L’événement Soirée antillaise Capvern a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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