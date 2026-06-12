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Soirée antillaise CAPVERN Capvern

Soirée antillaise CAPVERN Capvern vendredi 19 juin 2026.

Lieu : CAPVERN

Adresse : Au Restaurant Festif La Siesta

Ville : 65130 Capvern

Département : Hautes-Pyrénées

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Capvern

Soirée antillaise

CAPVERN Au Restaurant Festif La Siesta Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19 23:00:00

Date(s) :
2026-06-19

Préparez-vous à une nuit antillaise avec DJ JKA 971 ! Shatta, Dance, Zouk et Kompa …
Réservation au 06 95 96 53 45
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CAPVERN Au Restaurant Festif La Siesta Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 96 24 

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English :

Get ready for a Caribbean night with DJ JKA 971! Shatta, Dance, Zouk and Kompa …
Book on 06 95 96 53 45

L’événement Soirée antillaise Capvern a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65

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