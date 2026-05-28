Soirée guinguette Au restaurant du Garden & City Capvern

Capvern

Soirée guinguette

Au restaurant du Garden & City 705 route du Laca Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Ambiance guinguette à la Trattoria Del Laca !

Tous les jeudis soirs, profitez d’une soirée dansante placée sous le signe de la musique, du partage et de la bonne humeur.

Menu à 25 € comprenant apéritif au choix (punch ou sangria), entrée, plat, dessert et café.

Réservation obligatoire avant le lundi à 18h au 05 81 50 40 05.

.

Au restaurant du Garden & City 705 route du Laca Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 81 50 40 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guinguette atmosphere at Trattoria Del Laca!

Every Thursday evening, enjoy an evening of dancing, music, sharing and fun.

Menu at 25? including: aperitif of your choice (punch or sangria), starter, main course, dessert and coffee.

Reservations required by 6pm Monday: 05 81 50 40 05.

L’événement Soirée guinguette Capvern a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65