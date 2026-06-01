Fête de la Musique CAPVERN LES BAINS Capvern

Capvern

Fête de la Musique

CAPVERN LES BAINS Au centre thermoludique l’Edenvik Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Les Grands-Mères Veilleuses, chanteuses du chœur de femmes PL’URIEL, proposent un concert polyphonique interactif mêlant chants, percussions corporelles et aquatiques, instruments originaux et traditions musicales autour de l’eau.

Dans une ambiance conviviale et ludique, le public est invité à participer et à vivre une immersion sonore originale, à partager en famille ou entre amis.

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CAPVERN LES BAINS Au centre thermoludique l’Edenvik Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 33 32

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English :

Les Grands-Mères Veilleuses, singers from the women’s choir PLÉRIEL, present an interactive polyphonic concert blending songs, body and water percussion, unique instruments, and musical traditions centered around water.

In a friendly and playful atmosphere, the audience is invited to participate and experience a unique sonic immersion, to be shared with family or friends.

L’événement Fête de la Musique Capvern a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65