Improvisation théâtrale La FRIT Le Poulailler Le Havre
samedi 5 septembre 2026 · Le Poulailler · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Improvisation théâtrale La FRIT
Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 20:30:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
La FRIT est heureuse d’ouvrir la saison 2026-2027 en vous présentant les jeunes pousses 2025/2026!
Ceux sont des joueurs qui débutent mais qui déjà promettent de devenir de grands improvisateurs.
Les 2 équipes essaieront de faire vibrer le public sous la houlette de l’arbitre qui reste le maître du jeu quoiqu’il arrive.
Un spectacle détonnant, totalement improvisé à ne pas manquer. .
Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 32 10 contact@lepoulailler-lehavre.fr
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English : Improvisation théâtrale La FRIT
L’événement Improvisation théâtrale La FRIT Le Havre a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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