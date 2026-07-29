Improvisation théâtrale La FRIT Le Poulailler Le Havre

samedi 5 septembre 2026 · Le Poulailler · Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Improvisation théâtrale La FRIT

Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 20:30:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

La FRIT est heureuse d’ouvrir la saison 2026-2027 en vous présentant les jeunes pousses 2025/2026!

Ceux sont des joueurs qui débutent mais qui déjà promettent de devenir de grands improvisateurs.

Les 2 équipes essaieront de faire vibrer le public sous la houlette de l’arbitre qui reste le maître du jeu quoiqu’il arrive.

Un spectacle détonnant, totalement improvisé à ne pas manquer. .

Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 32 10 contact@lepoulailler-lehavre.fr

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English : Improvisation théâtrale La FRIT

L’événement Improvisation théâtrale La FRIT Le Havre a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie