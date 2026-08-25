Improvisation théâtrale La FRIT Le Poulailler Le Havre
mercredi 23 septembre 2026 · Le Poulailler · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Improvisation théâtrale La FRIT
Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 20:30:00
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-23
Les improvisateurs de la FRIT vous préparent une nouvelle saison 2026-2027.
Spectacle détonnant, les formes et les styles se succèdent pour le plus grand plaisir du public qui peut participer en votant ou en proposant des thèmes ou des lieux au maître du jeu.
Réservation obligatoire .
Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 32 10 contact@lepoulailler-lehavre.fr
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English : Improvisation théâtrale La FRIT
L’événement Improvisation théâtrale La FRIT Le Havre a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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