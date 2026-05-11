Improv’on – Sessions de musique improvisée APO – La Psalette Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-12 18:00 – 20:00

Gratuit : non Prix libre Participation à prix libre (minimum 5 €) Réservation à prix libre pour les personnes venant écouterhttps://www.helloasso.com/associations/apo-33/evenements/improv-on-sessions-dirigees-de-musique-improvisee-1 Tout public

Improv’on – Sessions dirigées de musique improviséeavec Julien Ottavi & Dimitra Kousteridou Improv’on est un temps de rencontre et de recherche autour de la musique improvisée dans le champ des pratiques expérimentales et contemporaines.Ce ne sont pas des jam sessions.Il s’agit d’ateliers dirigés, structurés autour d’exercices d’écoute, de dynamiques collectives, de gestes sonores, d’attention au timbre, à l’espace et au silence. Chaque session propose un cadre de travail précis, tout en laissant place à l’inattendu et à l’émergence. Musiciennes et musiciens amateurs et professionnels sont invités à participer, sans hiérarchie ni jugement.

APO – La Psalette Nantes 44000

0632691782 http://apo33.org



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