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Improv’on – Sessions de musique improvisée APO – La Psalette Nantes

Improv’on – Sessions de musique improvisée APO – La Psalette Nantes

Improv’on – Sessions de musique improvisée APO – La Psalette Nantes mardi 12 mai 2026.

Lieu : APO - La Psalette

Adresse : Impasse de la Psalette , Nantes

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : mardi 12 mai 2026

Heure de début : 18:00

Tarif : Prix libre Participation à prix libre (minimum 5 €) Réservation à prix libre pour les personnes venant écouterhttps://www.helloasso.com/associations/apo-33/evenements/improv-on-sessions-dirigees-de-musique-improvisee-1

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-12 18:00 – 20:00
Gratuit : non Prix libre Participation à prix libre (minimum 5 €) Réservation à prix libre pour les personnes venant écouterhttps://www.helloasso.com/associations/apo-33/evenements/improv-on-sessions-dirigees-de-musique-improvisee-1 Tout public 

Improv’on – Sessions dirigées de musique improviséeavec Julien Ottavi & Dimitra Kousteridou Improv’on est un temps de rencontre et de recherche autour de la musique improvisée dans le champ des pratiques expérimentales et contemporaines.Ce ne sont pas des jam sessions.Il s’agit d’ateliers dirigés, structurés autour d’exercices d’écoute, de dynamiques collectives, de gestes sonores, d’attention au timbre, à l’espace et au silence. Chaque session propose un cadre de travail précis, tout en laissant place à l’inattendu et à l’émergence. Musiciennes et musiciens amateurs et professionnels sont invités à participer, sans hiérarchie ni jugement.

APO – La Psalette Nantes 44000
0632691782 http://apo33.org


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