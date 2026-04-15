In Terra Pax : « La Petite Messe solennelle » de Rossini Samedi 13 juin, 20h00 Chapelle des Carmélites Haute-Garonne

15€ | 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T20:00:00+02:00 – 2026-06-13T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T20:00:00+02:00 – 2026-06-13T21:30:00+02:00

L’association In Terra Pax est une structure locale engagée qui rassemble des artistes unis par une passion commune : la beauté musicale et le partage. À travers ses projets, elle défend des valeurs fortes autours de la convivialité et de la bienveillance, en mettant la musique au service de l’émotion et du lien humain.

Pour cette nouvelle représentation, l’ensemble met à l’honneur la célèbre œuvre de Gioachino Rossini, « La Petite Messe Solennelle », dirigé par Dominique Rols.

Les membres de l’ensemble :

Sopranos : Marie-Laure Levallois, Virginie Lagarrigue

Altis : Garance Lebarth, Florence Coppel

Ténors : Frank Grimaud, Simon Siaud

Basses : Fabien Esteve, Pierre Musset

Animateur de pulsation / Direction : Dominique Rols

Musiciennes invitées :

Piano : Ana Laurichesse

Accordéon : Aurélise Lissac

Chapelle des Carmélites 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 34 44 92 05 [{« type »: « link », « value »: « https://www.interrapax.eu/nous-contacter/ »}] Ce monument remarquable accueille régulièrement des manifestations culturelles (expositions, festivals, récitals, lectures, concerts…). Métro : ligne B – station Jeanne d’Arc

Découvrez la célèbre œuvre de Rossini, « La Petite Messe Solennelle », une œuvre de musique sacrée, interprété par l’Octuor In Terra Pax. choeurs classique

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