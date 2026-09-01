In The Modern World / La soirée Post Punk Indie Rock SUPERSONIC Paris
dimanche 13 septembre 2026 · SUPERSONIC · Paris
Informations pratiques
IN THE MODERN WORLD
Rendez-vous « In The Modern World » pour une soirée où le chaos et la mélodie se rencontrent, où chaque morceau vous secoue et chaque instant devient légendaire ✨
Inspirée par le titre de Fontaines D.C., cette nuit est faite pour celles & ceux qui aiment danser et pogoter sur les meilleurs sons de la scène alternative post-punk et indie rock contemporaine
Live Tribute à 1h00 du Camino
DJ Set Indie Rock & Post Punk de Vynil Coyote et Marques de Sad
Dans la playlist : Idles / Fontaines DC / Shame / Viagra Boys / Squid / Yard Act / Wet Leg / DIIV / Fat White Family / Parquet Courts / Thee Oh Sees / Sleaford Mods / Rolling Blackouts Coastal Fever / Dry Cleaning / Do Nothing / Gilla Band / Nation Of Language / Ty Segall
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Entrée à 10€ de 23h30 à 6h
• Vestiaire au 2ème étage
• Entrée interdite aux mineur.e.s
• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr
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SUPERSONIC
9 rue Biscornet, 75012 Paris
Métro Bastille (sortie rue de lyon)
WELCOME TO SUPERSONIC
Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !
Le samedi 12 septembre 2026
de 23h00 à 06h00
payant Ticket : 10 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-13T02:00:00+02:00
fin : 2026-09-13T09:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-12T23:00:00+02:00_2026-09-12T06:00:00+02:00
SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
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