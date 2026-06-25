Informations pratiques

Pézenas

IN VINO

Centre Historique de Pézenas Pézenas Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03

In Vino Pézenas réunit les appellations Languedoc Pézenas et Picpoul de Pinet au cœur du centre historique. Trois soirées de dégustations, rencontres avec les vignerons et animations dans une ambiance festive et conviviale.

La nuit tombe sur Pézenas. Les chandelles s’allument. Le voyage commence.

Dans les ruelles pavées du centre historique, les chandeliers éclairent les cours des hôtels

particuliers ouvertes exceptionnellement pour l’occasion. L’été est bien là. La douce chaleur d’un

soir d’été enveloppe la tombée de la nuit. On entend des rires et des voix. Soudain une troupe en

costume d’époque surgit dans une cour. Les intrigues et les facéties du Grand Siècle reprennent

vie sous vos yeux — valets espiègles, nobles fanfarons, amoureuses étourdies — dans des

saynètes jouées avec fougue et malice, comme si Molière lui-même rôdait encore entre ces murs.

On rit, on applaudit, puis on repart, verre à la main, vers la prochaine cour, le prochain domaine, la

prochaine surprise.

Ici un vigneron propose une cuvée de Picpoul de Pinet, vif et minéral comme une brise venue de

la mer toute proche, qui se marie à merveille avec les huîtres et les petits pâtés de Pézenas

encore tièdes. Plus loin, un rouge profond et généreux de l’AOP Languedoc Pézenas s’accorde

avec les fromages du territoire, pendant qu’une vigneronne raconte avec passion l’histoire de son

domaine et l’attachement à son terroir.

Pendant trois soirs, la ville de Pézenas renoue avec l’art de recevoir et de vivre qui a toujours été

le sien. La ville se donne à voir, à entendre, à goûter. Chacun repart avec le sentiment rare d’avoir

vécu quelque chose.

Au-delà du plaisir des sens, InVino Pézenas porte une ambition faire rayonner les deux

appellations emblématiques du territoire, l’AOP Languedoc Pézenas en rouge et l’AOP Picpoul de

Pinet en blanc, en mettant en lumière le patrimoine architectural remarquable de Pézenas, classé

parmi les plus belles cités historiques du Languedoc. L’événement s’adresse aussi bien aux

habitants de la région qu’aux nombreux touristes présents en pleine saison estivale, faisant de

ces trois soirées un rendez-vous incontournable de l’été languedocien .

Centre Historique de Pézenas Pézenas 34120 Hérault Occitanie contact@aoplanguedocpezenas.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In Vino Pézenas brings together the Languedoc Pézenas and Picpoul de Pinet appellations in the heart of the historic center. Three evenings of wine tastings, meet-and-greets with winemakers, and entertainment in a festive and friendly atmosphere.

L’événement IN VINO Pézenas a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 ADT34