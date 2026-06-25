IN VINO Pézenas
vendredi 3 juillet 2026 · Pézenas
Informations pratiques
Pézenas
IN VINO
Centre Historique de Pézenas Pézenas Hérault
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-03
In Vino Pézenas réunit les appellations Languedoc Pézenas et Picpoul de Pinet au cœur du centre historique. Trois soirées de dégustations, rencontres avec les vignerons et animations dans une ambiance festive et conviviale.
La nuit tombe sur Pézenas. Les chandelles s’allument. Le voyage commence.
Dans les ruelles pavées du centre historique, les chandeliers éclairent les cours des hôtels
particuliers ouvertes exceptionnellement pour l’occasion. L’été est bien là. La douce chaleur d’un
soir d’été enveloppe la tombée de la nuit. On entend des rires et des voix. Soudain une troupe en
costume d’époque surgit dans une cour. Les intrigues et les facéties du Grand Siècle reprennent
vie sous vos yeux — valets espiègles, nobles fanfarons, amoureuses étourdies — dans des
saynètes jouées avec fougue et malice, comme si Molière lui-même rôdait encore entre ces murs.
On rit, on applaudit, puis on repart, verre à la main, vers la prochaine cour, le prochain domaine, la
prochaine surprise.
Ici un vigneron propose une cuvée de Picpoul de Pinet, vif et minéral comme une brise venue de
la mer toute proche, qui se marie à merveille avec les huîtres et les petits pâtés de Pézenas
encore tièdes. Plus loin, un rouge profond et généreux de l’AOP Languedoc Pézenas s’accorde
avec les fromages du territoire, pendant qu’une vigneronne raconte avec passion l’histoire de son
domaine et l’attachement à son terroir.
Pendant trois soirs, la ville de Pézenas renoue avec l’art de recevoir et de vivre qui a toujours été
le sien. La ville se donne à voir, à entendre, à goûter. Chacun repart avec le sentiment rare d’avoir
vécu quelque chose.
Au-delà du plaisir des sens, InVino Pézenas porte une ambition faire rayonner les deux
appellations emblématiques du territoire, l’AOP Languedoc Pézenas en rouge et l’AOP Picpoul de
Pinet en blanc, en mettant en lumière le patrimoine architectural remarquable de Pézenas, classé
parmi les plus belles cités historiques du Languedoc. L’événement s’adresse aussi bien aux
habitants de la région qu’aux nombreux touristes présents en pleine saison estivale, faisant de
ces trois soirées un rendez-vous incontournable de l’été languedocien .
Centre Historique de Pézenas Pézenas 34120 Hérault Occitanie contact@aoplanguedocpezenas.com
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English :
In Vino Pézenas brings together the Languedoc Pézenas and Picpoul de Pinet appellations in the heart of the historic center. Three evenings of wine tastings, meet-and-greets with winemakers, and entertainment in a festive and friendly atmosphere.
L’événement IN VINO Pézenas a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 ADT34
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