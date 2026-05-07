IN VITRO / Desert Star Gymnase Jemmapes Paris
IN VITRO / Desert Star Gymnase Jemmapes Paris samedi 6 juin 2026.
Installation immersive interactive
Le projet propose une simulation immersive en temps réel d’un écosystème, conçue à partir de moteurs de jeu. À travers des environnements générés et évolutifs, l’installation explore les logiques d’organisation du vivant — interactions, équilibres, mutations — en les mettant en parallèle avec des dynamiques sociales et économiques.
In Vitro est un duo d’artistes multimédia cofondé par Xiyue Hu et Xing Xiao. Leur pratique, à la croisée de l’art médiatique, du film 3D et des technologies immersives (réalité virtuelle et augmentée), s’appuie sur des collaborations interdisciplinaires, notamment avec des biologistes et des archéologues. Leur travail interroge les systèmes complexes — biologiques, technologiques et sociaux — en considérant la science et les sciences humaines comme profondément liées.
Avec le soutien de Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains
Crossed Lab en production exécutive
Plongez dans le rêve d’une IA : une installation immersive et interactive
Le samedi 06 juin 2026
de 18h00 à 23h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T18:00:00+02:00_2026-06-06T23:00:00+02:00
Gymnase Jemmapes 116 Quai de Jemmapes 75010 Paris
https://invitromedialab.com/
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