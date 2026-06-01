INA – Cie La Fabrique, Le Grand Sud, Lille

INA – Cie La Fabrique Jeudi 9 juillet, 17h00, 18h00 Le Grand Sud Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T17:00:00+02:00 – 2026-07-09T17:30:00+02:00

Fin : 2026-07-09T18:00:00+02:00 – 2026-07-09T18:30:00+02:00

Un solo dans l’espace intime d’une tente berbère, où l’artiste fait entendre les voix croisées de mères et de filles issues de l’exil. Entre récit personnel, témoignages et théâtre documentaire, Ina explore les mémoires invisibles et les héritages transmis par le corps et le silence. Partant du constat que ce sont les récits individuels qui construisent la mémoire collective, les identités culturelles et l’Histoire de notre époque, l’artiste prend le parti de faire résonner les voix souvent invisibilisées des femmes étrangères.

Gratuit

Durée 30 min

Tout public

Jeudi 09 juillet, 17 h

Jeudi 09 juillet, 18 h

Réservation conseillée : pthorin@mairie-lille.fr / resagrandsud@mairie-lille.fr

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Conception, texte et jeu : Nadia Ghadanfar Mise en espace : Aude Denis Scénographie : Frédérique Bertrand Production : La Fabrique Production déléguée : Latitudes Prod. – Lille

Le Grand Sud Rue de l’Europe, 59000 Lille Lille 59155 Lille-Sud Nord Hauts-de-France 03 20 88 89 90 http://www.grandsud-lille.fr https://www.facebook.com/legrandsudlille/;https://www.instagram.com/legrandsudlille/ [{« type »: « email », « value »: « pthorin@mairie-lille.fr »}, {« type »: « email », « value »: « resagrandsud@mairie-lille.fr »}] Concerts, expositions, défilés, conférences ou théâtre dans un bâtiment contemporain transparent et modulable. Métro : Porte des Postes (M1/M2) Bus : Place de la Garonne (L7/CITL) V’Lille : Hôtel de Police (78) ; Fbg d’Arras (147) Parking : 190 places

Un solo dans une tente berbère où résonnent les voix de mères et filles en exil. Entre récit et témoignage, Ina révèle des mémoires invisibles et donne place aux voix oubliées des femmes étrangères.

Cie La Fabrique