Inauguration de la médiathèque L’évasion des mots, Complexe culturel et sportif L’évasion, Villeneuve-en-Retz
vendredi 2 octobre 2026 · Complexe culturel et sportif L'évasion · Villeneuve-en-Retz
Informations pratiques
Inauguration de la médiathèque L’évasion des mots Vendredi 2 octobre, 17h00 Complexe culturel et sportif L’évasion Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T17:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T17:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00
Inauguration du complexe culturel et sportif L’évasion. Discours officiel et visites de la salle de sport et de la médiathèque. Découverte des différents services proposés par la médiathèque.
Complexe culturel et sportif L’évasion 11 rue de Machecoul 44580 Villeneuve en Retz Villeneuve-en-Retz 44580 Bourgneuf-en-Retz Loire-Atlantique Pays de la Loire 0660683865 https://bibliotheques.villeneuvenretz.fr/ Le Centre culturel et sportif L’évasion regroupe une salle de sport et une médiathèque. parkings à proximité, arrêt de bus, accessibles aux personnes en situation de handicap
Biblis en folie 2026
©villeneuveenretz
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