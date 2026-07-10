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Inauguration de la piscine des Dervallières Piscine des Dervallières Nantes

samedi 11 juillet 2026 · Piscine des Dervallières · Nantes

Inauguration de la piscine des Dervallières Piscine des Dervallières Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
10:00
Lieu
Piscine des Dervallières
Adresse
21 Rue Professeur Dubuisson
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-11 10:00 –
Gratuit : oui  Tout public 

Rendez-vous le samedi 11 juillet, dès 10 heures, pour l’inauguration de la piscine après plus de deux ans de travaux de rénovation et d’extension.Au programme : jeux en bois, atelier création d’éventails, animations sportives (atelier cirque, tir à l’arc, tirs panier basket), démonstrations de double dutch… et, à midi, parade festive du groupe carnavalesque Sa Ké Cho.???? En savoir plus

Piscine des Dervallières Breil – Barberie Nantes 44100
02 40 58 24 90 https://metropole.nantes.fr/lieu/piscine-des-dervallieres https://metropole.nantes.fr/actualites/piscine-des-dervallieres-ouverture-reportee-au-11-juillet


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