Inauguration des nouveaux magasins de la MDO, Médiathèque Départementale de l’Orne, Alençon

Informations pratiques

Inauguration des nouveaux magasins de la MDO Vendredi 2 octobre, 15h30 Médiathèque Départementale de l’Orne Orne

Réservé aux partenaires de la MDO

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T15:30:00+02:00 – 2026-10-02T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T15:30:00+02:00 – 2026-10-02T17:00:00+02:00

Le Conseil départemental de l’Orne inaugure les nouveaux magasins de la MDO en présence de la DRAC Normandie qui a soutenu le projet.

Nouveau mobilier, implantation et accesibilité repensée, espaces de valorisation et de convivialité… La MDO a également repensé son offre de service documentaire qui sera présentée aux médiathèques partenaires le 8 octobre.

Médiathèque Départementale de l’Orne 10 avenue de Basingstoke Alençon 61000 Orne Normandie 02 33 29 15 06 http://www.mdo.orne.fr https://www.facebook.com/mediathequedepartementaleorne/?locale=fr_FR [{« type »: « email », « value »: « mdo@orne.fr »}] Service de lecture publique du département de l’Orne

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