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Inauguration des nouveaux magasins de la MDO, Médiathèque Départementale de l’Orne, Alençon

vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque Départementale de l'Orne · Alençon

Inauguration des nouveaux magasins de la MDO, Médiathèque Départementale de l’Orne, Alençon

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Départementale de l'Orne
Adresse
10 avenue de Basingstoke
Ville
61000 Alençon
Département
Orne
Tarif
Réservé aux partenaires de la MDO

Inauguration des nouveaux magasins de la MDO Vendredi 2 octobre, 15h30 Médiathèque Départementale de l’Orne Orne

Réservé aux partenaires de la MDO

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T15:30:00+02:00 – 2026-10-02T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T15:30:00+02:00 – 2026-10-02T17:00:00+02:00

Le Conseil départemental de l’Orne inaugure les nouveaux magasins de la MDO en présence de la DRAC Normandie qui a soutenu le projet.
Nouveau mobilier, implantation et accesibilité repensée, espaces de valorisation et de convivialité… La MDO a également repensé son offre de service documentaire qui sera présentée aux médiathèques partenaires le 8 octobre.

Médiathèque Départementale de l’Orne 10 avenue de Basingstoke Alençon 61000 Orne Normandie 02 33 29 15 06 http://www.mdo.orne.fr https://www.facebook.com/mediathequedepartementaleorne/?locale=fr_FR [{« type »: « email », « value »: « mdo@orne.fr »}] Service de lecture publique du département de l’Orne
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©MDOOrne

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