Inauguration des travaux – Partie historique, Médiathèque Diane-de-Poitiers, Étampes

Informations pratiques

Inauguration des travaux – Partie historique Vendredi 18 septembre, 18h30 Médiathèque Diane-de-Poitiers Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

La médiathèque Diane-de-Poitiers a fait peau neuve. Venez célébrer la fin des travaux de la partie historique lors de cette inauguration.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Médiathèque Diane-de-Poitiers 4 rue Sainte Croix, 91150 Étampes Étampes 91150 Les Hautes Garces Essonne Île-de-France 0164940565 http://mediatheques.caese.fr https://www.instagram.com/mediatheques.caese/?fbclid=IwY2xjawSwkY1leHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAEwAAEe872bvcErdLSnEoGQkjYG-wwa9Bn-akOxG-xrKr8yAxF95W31QXHXT0Lzpe4_aem_jpbgF6A2Jzo3-Godc995wQ;https://www.instagram.com/mediatheques.caese/;https://www.facebook.com/profile.php?id=100077165275570;https://www.youtube.com/channel/UCfaPnD6k5l4Jm8EaKn7Ip6Q L’accès à la médiathèque est libre et gratuit. L’emprunt de documents nécessite une inscription gratuite sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

La médiathèque Diane-de-Poitiers c’est …

– 770m², 2 espaces (jeunesse et adulte) et une salle d’animation.

– 50 places assises pour lire et travailler.

– 6 postes informatiques avec un accès au WIFI.

– Un service de jeux vidéo sur place (PS5 + Switch) et le prêt de jeux vidéo.

– 4 automates de prêts / retours pour plus d’autonomie.

– Des collections enrichies régulièrement afin de satisfaire les besoins d’information, de loisirs, d’éducation et de culture (41 830 documents).

– 29h d’ouverture (+10h supplémentaires avec le service Open+). À deux pas de la gare, de l’office du tourisme et du marché place de la mairie, facilement accessible avec un parking à proximité, la médiathèque Diane-de-Poitiers offre un espace convivial et chaleureux pour pour tous les âges.

Visite à la médiathèque Diane-de-Poitiers

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