Informations pratiques

Étampes

JEP évènements à la tour de Guinette

promenade de Guinette Étampes Essonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez assister à la réouverture de l’intérieur de cet unique donjon quadrilobé !

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promenade de Guinette Étampes 91150 Essonne Île-de-France +33 1 64 94 99 10 tourisme@caese.fr

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English :

Come see the reopening of the interior of this unique four-lobed keep!

L’événement JEP évènements à la tour de Guinette Étampes a été mis à jour le 2026-08-08 par Communauté d’Agglomération de l’Etampois Sud-Essonne