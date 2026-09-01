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AGENDA · Étampes

JEP évènements à la tour de Guinette Étampes

samedi 19 septembre 2026 · Étampes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
promenade de Guinette
Ville
91150 Étampes
Département
Essonne
Tarif

Étampes

JEP évènements à la tour de Guinette

promenade de Guinette Étampes Essonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Venez assister à la réouverture de l’intérieur de cet unique donjon quadrilobé !
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promenade de Guinette Étampes 91150 Essonne Île-de-France +33 1 64 94 99 10  tourisme@caese.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come see the reopening of the interior of this unique four-lobed keep!

L’événement JEP évènements à la tour de Guinette Étampes a été mis à jour le 2026-08-08 par Communauté d’Agglomération de l’Etampois Sud-Essonne

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