AGENDA · Étampes
JEP Inauguration Tour de Guinette Étampes
samedi 19 septembre 2026 · Étampes
Informations pratiques
Étampes
JEP Inauguration Tour de Guinette
promenade de Guinette Étampes Essonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Venez assister à la réouverture de l’intérieur de cet unique donjon quadrilobé !
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promenade de Guinette Étampes 91150 Essonne Île-de-France +33 1 64 94 99 10 tourisme@caese.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come see the reopening of the interior of this unique four-lobed keep!
L’événement JEP Inauguration Tour de Guinette Étampes a été mis à jour le 2026-08-08 par Communauté d’Agglomération de l’Etampois Sud-Essonne
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