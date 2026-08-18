Inauguration du café Julien avec les Oiseaux Perchés x Folks Festival Espace Julien Marseille 6e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 6e Arrondissement

Inauguration du café Julien avec les Oiseaux Perchés x Folks Festival

Vendredi 2 octobre 2026 à partir de 18h. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 18:00:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Après plusieurs mois de travaux, le Café Julien ouvre ses portes avec un nouveau look.

Après une présentation des nouvelles activités, la Cie Les Oiseaux Perchés ouvre le bal avec de la danse verticale. Puis les sets de Orsso et KSU de Folks Festival



Les oiseaux perchés

Création de la Compagnie Les Oiseaux Perchés, ALTO est une œuvre aérienne et contemporaine qui interroge notre rapport à la gravité, à l’espace et à la suspension.

ALTO naît du désir de questionner les limites du corps et la manière dont celui-ci dialogue avec son environnement. Suspendus dans le vide, les danseurs explorent des états de présence où force, vulnérabilité, risque et poésie coexistent. Chaque mouvement devient une négociation avec la gravité, chaque suspension une invitation à contempler le temps autrement.



La musique jouée en direct accompagne cette traversée sensorielle, créant un espace de résonance entre le geste, le son et l’architecture. Ensemble, ils composent une expérience immersive qui s’adresse autant aux émotions qu’à l’imaginaire du spectateur.





Orsso

Multi-instrumentiste, DJ, compositeur, Jean Dasso connu sous le pseudo Yeahman se baptise dorénavant ORSSO. Il revendique toujours une forme d’universalité artistique et fait tomber les frontières entre musiques électroniques et influences world. Depuis 2017, il a tourné outre-Atlantique, ainsi qu’en Europe et en Afrique. Sélectionné aux Inouïs du Printemps de Bourges, Yeahman y a représenté la région Occitanie en 2021, avant de s’installer à Marseille la même année, où il va faire mûrir l’évolution de son projet avec ORSSO…

Repéré par FIP ou Radio Nova et sorti en janvier 2021 sur le label U.S. Wonderwheel Recordings, Ostriconi le 1er album signé Yeahman respire des influences traditionnelles et réunit des musiciens contemporains, auxquels il ajoute sa vision personnelle de la musique électronique, emplie de claviers

vaporeux, et rythmée par de puissantes basses. Au printemps 2022, il réalise une magnifique session pour Cercle qui sortira aussi sur son label le titre Wadi Rum (septembre 2022). La vidéo totalise déjà plus de 500 000 vues sur Youtube…





KSU

Une DJ basée à Marseille. Ses sets dynamiques et évolutifs naviguent à travers les univers de la bass music, mêlant basslines profondes, éléments très percussifs et rythmiques intenses. Elle construit des voyages sonores puissants et immersifs, pensés pour le dancefloor.

Co-fondatrice du collectif marseillais Pata Negra, KSU s’investit activement dans la scène alternative locale et participe au développement de projets mettant en avant des esthétiques électroniques hybrides et engagées. .

Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 24 34 10

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English :

After several months of renovations, Café Julien is opening its doors with a new look.

L’événement Inauguration du café Julien avec les Oiseaux Perchés x Folks Festival Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille