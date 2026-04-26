INAUGURATION DU CAMPING LES CABÂNES La Tour-sur-Orb
INAUGURATION DU CAMPING LES CABÂNES La Tour-sur-Orb samedi 16 mai 2026.
La Tour-sur-Orb
INAUGURATION DU CAMPING LES CABÂNES
Mas de riols La Tour-sur-Orb Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Ça y est… on ouvre !
Et pour cette première soirée, on vous prépare une ambiance simple, joyeuse et pleine de bonnes ondes
À table Un bon plat unique, convivial et gourmand
Au bar Du vin, de la bière et un cocktail bien frais !
Côté musique Bandapart, du live, du rythme et de la bonne humeur!
Le parking sur place est limité, alors pensez au covoiturage
On a hâte de vous accueillir !
Ça y est… on ouvre !
Et pour cette première soirée, on vous prépare une ambiance simple, joyeuse et pleine de bonnes ondes
️ À table
Un bon plat unique, convivial et gourmand
Au bar
Du vin, de la bière et un cocktail bien frais!
Côté musique
• Bandapart
Du live, du rythme et de la bonne humeur!
Petit mot important
Le parking sur place est limité, alors pensez au covoiturage
C’est plus sympa, plus écolo et ça commence la soirée dès la route !
Une soirée pour se retrouver, profiter, et lancer cette belle aventure ensemble…
A bientôt sous les guirlandes!
Le parking sur place est limité, alors pensez au covoiturage
On a hâte de vous accueillir ! .
Mas de riols La Tour-sur-Orb 34260 Hérault Occitanie +33 6 34 33 16 23 contact@cabanes-nuit-insolite.fr
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English :
That’s it? we open!
And for this first evening, we’re preparing a simple, joyful atmosphere full of good vibes?
At the table: A unique, convivial and gourmet dish
At the bar: Wine, beer and a chilled cocktail!
Music: Bandapart, live music, rhythm and good cheer!
On-site parking is limited, so think about carpooling!
We look forward to welcoming you!
L’événement INAUGURATION DU CAMPING LES CABÂNES La Tour-sur-Orb a été mis à jour le 2026-04-26 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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