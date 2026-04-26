La Tour-sur-Orb

INAUGURATION DU CAMPING LES CABÂNES

Mas de riols La Tour-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Ça y est… on ouvre !

Et pour cette première soirée, on vous prépare une ambiance simple, joyeuse et pleine de bonnes ondes

À table Un bon plat unique, convivial et gourmand

Au bar Du vin, de la bière et un cocktail bien frais !

Côté musique Bandapart, du live, du rythme et de la bonne humeur!

Le parking sur place est limité, alors pensez au covoiturage

On a hâte de vous accueillir !

Ça y est… on ouvre !

Et pour cette première soirée, on vous prépare une ambiance simple, joyeuse et pleine de bonnes ondes

️ À table

Un bon plat unique, convivial et gourmand

Au bar

Du vin, de la bière et un cocktail bien frais!

Côté musique

• Bandapart

Du live, du rythme et de la bonne humeur!

Petit mot important

Le parking sur place est limité, alors pensez au covoiturage

C’est plus sympa, plus écolo et ça commence la soirée dès la route !

Une soirée pour se retrouver, profiter, et lancer cette belle aventure ensemble…

A bientôt sous les guirlandes!

Le parking sur place est limité, alors pensez au covoiturage

On a hâte de vous accueillir ! .

Mas de riols La Tour-sur-Orb 34260 Hérault Occitanie +33 6 34 33 16 23 contact@cabanes-nuit-insolite.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

That’s it? we open!

And for this first evening, we’re preparing a simple, joyful atmosphere full of good vibes?

At the table: A unique, convivial and gourmet dish

At the bar: Wine, beer and a chilled cocktail!

Music: Bandapart, live music, rhythm and good cheer!

On-site parking is limited, so think about carpooling!

We look forward to welcoming you!

L’événement INAUGURATION DU CAMPING LES CABÂNES La Tour-sur-Orb a été mis à jour le 2026-04-26 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB