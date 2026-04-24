MOMENT FESTIF AU FOUR À CHAUX La Tour-sur-Orb
MOMENT FESTIF AU FOUR À CHAUX La Tour-sur-Orb samedi 23 mai 2026.
La Tour-sur-Orb
MOMENT FESTIF AU FOUR À CHAUX
54 Avenue du Four À Chaux La Tour-sur-Orb Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Concert proposé par les Associations Lou Canelou et Les Amis du Four à Chaux de La Tour sur Orb ,
Le 23 mai 2026
Moment festif au Four à chaux
A partir de 16h 30, visite du Four à chaux
A partir de 18h 2 concerts
54 Avenue du four à chaux 34260 La Tour sur Orb
Participation libre
Contacts 06 30 55 83 14 et 06 23 71 04 24
Concert proposé par les Associations Lou Canelou et Les Amis du Four à Chaux de La Tour sur Orb ,
Le 23 mai 2026
Moment festif au Four à chaux
A partir de 16h 30, visite du Four à chaux
A partir de 18h 2 concerts Chants polyphoniques en sol mineur et groupe instrumental cornemuse et accordéon
54 Avenue du four à chaux 34260 La Tour sur Orb
Participation libre
Contacts 06 30 55 83 14 et 06 23 71 04 24 .
54 Avenue du Four À Chaux La Tour-sur-Orb 34260 Hérault Occitanie +33 3 36 30 55 83
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English :
Concert organized by the Lou Canelou and Les Amis du Four à Chaux de La Tour sur Orb associations,
May 23, 2026
Festive event at the lime kiln
From 4:30 pm, visit of the lime kiln
From 6pm 2 concerts
54 Avenue du four à chaux 34260 La Tour sur Orb
Free admission
Contacts: 06 30 55 83 14 and 06 23 71 04 24
L’événement MOMENT FESTIF AU FOUR À CHAUX La Tour-sur-Orb a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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