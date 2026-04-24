La Tour-sur-Orb

MOMENT FESTIF AU FOUR À CHAUX

54 Avenue du Four À Chaux La Tour-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Concert proposé par les Associations Lou Canelou et Les Amis du Four à Chaux de La Tour sur Orb ,

Le 23 mai 2026

Moment festif au Four à chaux

A partir de 16h 30, visite du Four à chaux

A partir de 18h 2 concerts

54 Avenue du four à chaux 34260 La Tour sur Orb

Participation libre

Contacts 06 30 55 83 14 et 06 23 71 04 24

Concert proposé par les Associations Lou Canelou et Les Amis du Four à Chaux de La Tour sur Orb ,

Le 23 mai 2026

Moment festif au Four à chaux

A partir de 16h 30, visite du Four à chaux

A partir de 18h 2 concerts Chants polyphoniques en sol mineur et groupe instrumental cornemuse et accordéon

54 Avenue du four à chaux 34260 La Tour sur Orb

Participation libre

Contacts 06 30 55 83 14 et 06 23 71 04 24 .

54 Avenue du Four À Chaux La Tour-sur-Orb 34260 Hérault Occitanie +33 3 36 30 55 83

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English :

Concert organized by the Lou Canelou and Les Amis du Four à Chaux de La Tour sur Orb associations,

May 23, 2026

Festive event at the lime kiln

From 4:30 pm, visit of the lime kiln

From 6pm 2 concerts

54 Avenue du four à chaux 34260 La Tour sur Orb

Free admission

Contacts: 06 30 55 83 14 and 06 23 71 04 24

L’événement MOMENT FESTIF AU FOUR À CHAUX La Tour-sur-Orb a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB