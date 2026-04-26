LOTO La Tour-sur-Orb
LOTO La Tour-sur-Orb dimanche 24 mai 2026.
La Tour-sur-Orb
LOTO
Salle Polyvalente La Tour-sur-Orb Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Loto proposé par l’association 80’s. RDV à la salle polyvalente à 16h
Mise en place, 8 trains de plaisirs, quine surprise, consolante et bingo
Loto proposé par l’association 80’s. RDV à la salle polyvalente à 16h
Mise en place, 8 trains de plaisirs, quine surprise, consolante et bingo .
Salle Polyvalente La Tour-sur-Orb 34260 Hérault Occitanie +33 7 86 99 82 01
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English :
Loto proposed by the 80’s association. Meeting point at the salle polyvalente at 4pm
Mise en place, 8 trains de plaisirs, surprise quine, consolante and bingo
L’événement LOTO La Tour-sur-Orb a été mis à jour le 2026-04-26 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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