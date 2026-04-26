La Tour-sur-Orb

LOTO

Salle Polyvalente La Tour-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Loto proposé par l’association 80’s. RDV à la salle polyvalente à 16h

Mise en place, 8 trains de plaisirs, quine surprise, consolante et bingo

Loto proposé par l’association 80’s. RDV à la salle polyvalente à 16h

Mise en place, 8 trains de plaisirs, quine surprise, consolante et bingo .

Salle Polyvalente La Tour-sur-Orb 34260 Hérault Occitanie +33 7 86 99 82 01

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English :

Loto proposed by the 80’s association. Meeting point at the salle polyvalente at 4pm

Mise en place, 8 trains de plaisirs, surprise quine, consolante and bingo

L’événement LOTO La Tour-sur-Orb a été mis à jour le 2026-04-26 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB