La Tour-sur-Orb

JOURNÉE PORTES OUVERTES AÉROCLUB

La Tour-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23

L’aéroclub de Bédarieux Grand Orb a le plaisir de vous inviter à la Journées Portes Ouvertes organisée par la Fédération Française Aéronautique, les samedi 23 et dimanche 24 mai 2026.

À cette occasion, nous accueillerons le public sur l’aérodrome de Bédarieux La Tour-sur-Orb, de 10h à 18h.

Pour toute information complémentaire, réservation 06 41 77 62 82

L’aéroclub de Bédarieux Grand Orb a le plaisir de vous inviter à l’opération nationale Journées Portes Ouvertes organisée par la Fédération Française Aéronautique, les samedi 23 et dimanche 24 mai 2026.

À cette occasion, nous accueillerons le public sur l’aérodrome de Bédarieux La Tour-sur-Orb, de 10h à 18h.

Plusieurs activités seront proposées tout au long de ces deux journées

• Expositions de modèles réduits

• Séances de simulateur de vol

• Possibilité de vols en ULM, avion et motoplaneur, initiation au pilotage

Cet événement vise à faire découvrir l’aviation légère au plus grand nombre et à promouvoir les activités aéronautiques locales.

Je vous adresse une affiche en PJ.

Pour toute information complémentaire, réservation 06 41 77 62 82 .

La Tour-sur-Orb 34260 Hérault Occitanie +33 6 41 77 62 82

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English : JOURNÉE PORTES OUVERTES AÉROCLUB

The Aeroclub de Bédarieux Grand Orb is pleased to invite you to the Journées Portes Ouvertes organized by the Fédération Française Aéronautique, on Saturday May 23 and Sunday May 24, 2026.

On this occasion, we will be welcoming the public to the Bédarieux? La Tour-sur-Orb airfield, from 10am to 6pm.

For further information and reservations: 06 41 77 62 82

L’événement JOURNÉE PORTES OUVERTES AÉROCLUB La Tour-sur-Orb a été mis à jour le 2026-04-23 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB