Saint-Cirgues

Inauguration du Dépôt à Saint-Cirgues, atelier artistique

51 Route de Lauresses Saint-Cirgues Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16

L’inauguration du Dépôt propose trois jours d’animations culturelles avec exposition collective, concerts, performances artistiques et théâtre de rue

L’inauguration du Dépôt propose trois jours d’animations culturelles avec exposition collective, concerts, performances artistiques et théâtre de rue. L’événement réunit plusieurs artistes et groupes dans une ambiance conviviale avec buvette et participation libre au chapeau pour soutenir les artistes présents.

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51 Route de Lauresses Saint-Cirgues 46210 Lot Occitanie +33 7 81 90 54 00 sara.lievre@gmail.com

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English :

The inauguration of Le Dépôt offers three days of cultural events featuring group exhibitions, concerts, artistic performances and street theater

L’événement Inauguration du Dépôt à Saint-Cirgues, atelier artistique Saint-Cirgues a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Figeac