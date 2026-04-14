Inauguration du MADD Bordeaux, Musée des Arts décoratifs et du Design, Bordeaux

Inauguration du MADD Bordeaux Mercredi 22 avril, 18h30 Musée des Arts décoratifs et du Design Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T18:30:00+02:00 – 2026-04-22T23:59:00+02:00

Fin : 2026-04-22T18:30:00+02:00 – 2026-04-22T23:59:00+02:00

Le 22 avril à 18h30, le MADD rouvre enfin ses portes, après 3 ans de rénovation, marquant une étape clé dans un vaste chantier de rénovation qui se poursuivra jusqu’en 2027. Nous avons hâte de vous retrouver pour célébrer ce nouveau chapitre.

Inauguration et vernissage des expositions :

Pauline Deltour, une apparente simplicité (22 avril – 21 septembre 26)

Commissaires de l’exposition : Bérengère Bussioz, Konstantin Grcic, Caroline Perret et Etienne Tornier

Céramiques, corps sensibles (22 avril 26 – 4 janvier 28)

Commissariat et scénographie de l’exposition : Bérengère Bussioz et Etienne Tornier

Morceaux choisis, regard sur la collection de Jacques Sargos (22 avril – 31 août 26)

Commissaire de l’exposition : Olivier Hurstel

La soirée se poursuivra à 21h dans la cour d’honneur du musée avec un concert de Lucky Love, suivi d’un set par DJ Koyla.

Inauguration de 18h30 à minuit – Gratuit

Musée des Arts décoratifs et du Design 39 rue Bouffard, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://madd-bordeaux.fr/ »}]

Réouverture du musée et vernissage des expositions Musée Design

MADD Bordeaux