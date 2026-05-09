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AGENDA · Niederbronn-les-Bains

Inauguration du marché de Noël Niederbronn-les-Bains

vendredi 27 novembre 2026 · Niederbronn-les-Bains

Inauguration du marché de Noël Niederbronn-les-Bains

Informations pratiques

Début
vendredi 27 novembre 2026
Fin
vendredi 27 novembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Parc du Casino
Ville
67110 Niederbronn-les-Bains
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Niederbronn-les-Bains

Inauguration du marché de Noël

Parc du Casino Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-27 18:00:00
fin : 2026-11-27

Date(s) :
2026-11-27

Le coup d’envoi des Fééries de Noël sera donné au sein du parc du Casino avec l’illumination du séquoia géant et des animations musicales !
Le coup d’envoi des Fééries de Noël sera donné au sein du parc du Casino avec l’illumination du séquoia géant et des animations musicales ! 0  .

Parc du Casino Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 89  info@niederbronn-les-bains.fr

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English :

The Christmas Festival will kick off in the Casino Park with the lighting of the giant sequoia and musical performances!

L’événement Inauguration du marché de Noël Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme de l’Alsace Verte

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