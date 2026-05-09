Inauguration du marché de Noël Niederbronn-les-Bains
vendredi 27 novembre 2026 · Niederbronn-les-Bains
Informations pratiques
Niederbronn-les-Bains
Inauguration du marché de Noël
Parc du Casino Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-27 18:00:00
fin : 2026-11-27
Date(s) :
2026-11-27
Le coup d’envoi des Fééries de Noël sera donné au sein du parc du Casino avec l’illumination du séquoia géant et des animations musicales !
Le coup d’envoi des Fééries de Noël sera donné au sein du parc du Casino avec l’illumination du séquoia géant et des animations musicales ! 0 .
Parc du Casino Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 89 info@niederbronn-les-bains.fr
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English :
The Christmas Festival will kick off in the Casino Park with the lighting of the giant sequoia and musical performances!
L’événement Inauguration du marché de Noël Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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