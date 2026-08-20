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Inauguration du Quartier Plaisance et du jardin Lounès-Matoub, Quartier Plaisance, Rennes

samedi 26 septembre 2026 · Quartier Plaisance · Rennes

Inauguration du Quartier Plaisance et du jardin Lounès-Matoub, Quartier Plaisance, Rennes

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Quartier Plaisance
Adresse
Rennes
Ville
Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Inauguration du Quartier Plaisance et du jardin Lounès-Matoub Samedi 26 septembre, 11h30 Quartier Plaisance Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T11:30:00+02:00 – 2026-09-26T13:30:00+02:00
Fin : 2026-09-26T11:30:00+02:00 – 2026-09-26T13:30:00+02:00

Quartier Plaisance Rennes Rennes Ille-et-Vilaine Bretagne
Inauguration, Fanfare, Texte de Lounès Matoub

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