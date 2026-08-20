AGENDA · Rennes
Inauguration du Quartier Plaisance et du jardin Lounès-Matoub, Quartier Plaisance, Rennes
samedi 26 septembre 2026 · Quartier Plaisance · Rennes
Informations pratiques
Inauguration du Quartier Plaisance et du jardin Lounès-Matoub Samedi 26 septembre, 11h30 Quartier Plaisance Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T11:30:00+02:00 – 2026-09-26T13:30:00+02:00
Fin : 2026-09-26T11:30:00+02:00 – 2026-09-26T13:30:00+02:00
Quartier Plaisance Rennes Rennes Ille-et-Vilaine Bretagne
Inauguration, Fanfare, Texte de Lounès Matoub
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