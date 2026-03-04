Inauguration d’un tapis à histoires, Bibliothèque Parment, Rouen

Inauguration d’un tapis à histoires Samedi 20 juin, 10h30 Bibliothèque Parment Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

De septembre 2025 à mai 2026, vous avez réalisé votre propre tapis à histoires. Il est maintenant l’heure de le faire découvrir au grand public. Venez nombreux à cette heure du conte !

Bibliothèque Parment 8 All. Eugène Delacroix, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie

© Karine De Heyn