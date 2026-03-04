Inauguration d’un tapis à histoires, Bibliothèque Parment, Rouen
Inauguration d’un tapis à histoires, Bibliothèque Parment, Rouen samedi 20 juin 2026.
Inauguration d’un tapis à histoires Samedi 20 juin, 10h30 Bibliothèque Parment Seine-Maritime
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T10:30:00+02:00 – 2026-06-20T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-20T10:30:00+02:00 – 2026-06-20T11:30:00+02:00
De septembre 2025 à mai 2026, vous avez réalisé votre propre tapis à histoires. Il est maintenant l’heure de le faire découvrir au grand public. Venez nombreux à cette heure du conte !
Bibliothèque Parment 8 All. Eugène Delacroix, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/inauguration-dun-tapis-histoires »}]
De septembre 2025 à mai 2026, vous avez réalisé votre propre tapis à histoires. Il est maintenant l’heure de le faire découvrir au grand public.
© Karine De Heyn